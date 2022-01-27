Боец нацгвардии Украины расстрелял караул военнослужащих

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Боец нацгвардии Украины расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих. Погибли пять человек, еще пятеро ранены, сообщила пресс-служба украинского МВД. ЧП произошло на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в городе Днепре при выдаче оружия.

Сообщается, что солдат-срочник 2001 года рождения скрылся. с оружием. В Днепре ввели полицейскую операцию "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений национальной полиции и национальной гвардии.

Мотивы преступления пока неизвестны. На место происшествия срочно выехал командующий национальной гвардией Николай Балан, пердает Радио Маяк.