Bloomberg: Китай прекратит поставки СПГ за границу

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Китайским госкомпаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd поручено не перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу и Азию, чтобы обеспечить поставки для отопительного сезона зимой в Китае, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Распоряжение поступило от Китайской национальной комиссии по развитию и реформам, которую агентство называет «главным экономическим органом страны».

По словам источников Bloomberg, продажи СПГ из Китая «принесли некоторое облегчение» европейским покупателям, однако быстрое пополнение газовых хранилищ странами Европы и рекордно высокие расходы на доставку «снизили привлекательность повторной доставки топлива» из КНР. Госкомпании и сам китайский регулятор не комментировали эту информацию.

Агентство считает, что решение Китая может привести к сокращению поставок в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы. Как отмечает Bloomberg, КНР заключила крупные контракты на закупку СПГ у ряда экспортеров, в том числе у США, в то время как азиатские трейдеры в этом году перенаправляют часть этих поставок в Европу из-за «вялого спроса внутри страны».

В начале октября источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщали, что из-за пониженного внутреннего спроса на СПГ Китай продавал в Европу излишки ресурса, закупаемого из США. Издание считает, что объем поставок может свидетельствовать о росте зависимости России от КНР. По данным WSJ, экспорт СПГ из России в Китай в 2022 году вырос на 30%. Россия поставляет газ по «Силе Сибири» с большой скидкой, а китайская сторона, напротив, перепродает излишки «по благоприятным ценам», пишет Коммерсантъ.