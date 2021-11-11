Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"

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Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Источник утверждает, что наряду с российской компанией санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

"Блок обсуждает введение санкций против авиаперевозчиков, в том числе российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines в новом пакете (ограничительных мер против Белоруссии. — Прим. ред.)", — заявил собеседник издания.

По его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, источник, близкий к "Аэрофлоту", пояснил в комментарии РБК, что авиакомпания не летает в страны, из которых традиционно идет поток беженцев. На Ближнем Востоке перевозчик работает лишь с Египтом, Израилем, Ираном и ОАЭ.