Бизнесмен Илон Маск и певица Граймс расстались после трех лет совместной жизни

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Американский инженер, изобретатель, бизнесмен Илон Маск и певица Граймс (настоящее имя Си Буше) расстались после трех лет совместной жизни, передают "Известия". Об этом 24 сентября сообщает издание Page Six.

Основатель SpaceX подтвердил, что он и канадская исполнительница расстались, но остаются в хороших отношениях и продолжают воспитывать своего годовалого сына X Æ A-Xii Musk.

По словам Маска, они часто видятся и сохранили прекрасные отношения.

«В основном моя работа в SpaceX и Tesla требует, чтобы я был в Техасе или путешествовал за границу, а ее работа в основном в Лос-Анджелесе», — пояснил он причину расставания.

Фото: Global Look Press/Kristin Callahan/"Известия"