Билл Гейтс и его супруга Мелинда разводятся после 27 лет брака

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Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о расторжении брака. Соответствующую публикацию Гейтс разместил в понедельник у себя в Twitter, передает ТАСС.

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак", - говорится в заявлении. По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным "дальнейший рост в качестве пары". При этом они уточнили, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году. У них трое детей. "За 27 лет мы вырастили трех замечательных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру жить здоровой и продуктивной жизнью", - указывается в совместном заявлении.

Пара не раскрывает финансовую сторону бракоразводного процесса. Билл Гейтс с состоянием около $130,5 млрд занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Мелинду Гейтс Forbes по итогам 2020 года поставил на пятое место в списке самых влиятельных женщин мира.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson/ТАСС