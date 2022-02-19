Беженцев из ДНР начнут вывозить в Россию поездами

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Беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 19 февраля, начнут вывозить в Ростовскую область поездами. Об этом заявил представитель МЧС ДНР в ходе совещания с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном.

«В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов. Вместимость — 900 человек», — заявил представитель МЧС ДНР.

Ранее в ведомстве сообщили, что из Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них 2436 — дети.

В ДНР добавили, что развертывание пунктов жизнеобеспечения для беженцев на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск завершено. Там присутствует горячее питание, а также врачи, которые оказывают населению психологическую и медицинскую помощь.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения.

18 февраля главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о том, что власти приступили к эвакуации жителей народных республик в Россию в связи с обстрелами Донбасса украинскими силовиками. Пушилин также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, чтобы реализовать план вторжения на территорию Донбасса. Вечером того же дня в Ростовскую область начали прибывать первые автобусы с беженцами, пишут "Известия".

Также в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для организации условий для размещения беженцев из Донбасса и обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Минфин РФ перечислил Ростовской области средства, необходимые для совершения единоразовых выплат в 10 тыс. рублей гражданам, перевезенным из Донбасса в Россию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.