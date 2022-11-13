Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем

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США намерены активно соперничать с Китаем и высказываться по поводу нарушений прав человека в стране. Об этом во время своего выступления на Восточноазиатском саммите в Камбодже заявил американский президент Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Однако он добавил, что при этом Вашингтон будет сохранять открытыми линии связи и следить за тем, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт.

Кроме того, Байден подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также обеспечения свободы навигации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и воздушном пространстве над ними.

Американский президент заявил, что США готовы сотрудничать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе в сферах торговли, здравоохранения и климата, чтобы он оставался "открытым, устойчивым и процветающим", передает ТАСС.