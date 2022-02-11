Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

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Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и все может быстро стать безумным", — сказал американский лидер.

При этом он подчеркнул, что США не намерены отправлять на Украину войска для эвакуации соотечественников.

"Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга", — пояснил Байден.

Накануне Госдепартамент обратился с гражданам США с призывом не ездить на Украину, а тем, кто там находится, настоятельно рекомендовал покинуть страну.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.

В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам, передает РИА Новости.

Фоо: Pixabay.com