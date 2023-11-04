Байден пригрозил КНР санкциями из-за панголинов

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Президент США Джо Байден обвинил Китай в участии в нелегальной торговле и истреблении панголинов – единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Хозяин Белого дома потребовал от своей администрации провести переговоры на эту тему с Пекином. Об этом сообщили РИА Новости.

Панголины водятся в Экваториальной Африке и Юго-Восточной Азии. Известно о восьми видах этого животного. Один из них – обитает в Китае. Именно о нем, похоже, и вспомнил американский лидер.

В своем уведомлении Конгрессу Байден написал о своем намерении спасти от вымирания панголинов. По его словам, сейчас этих животных, чья чешуя очень ценится медиками, ловят и переправляют контрабандой чаще, чем тигров, слонов и носорогов, вместе взятых.

Президент США потребовал добиться от Китая полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел. Кроме того, Байден настаивает на полном удалении из китайского перечня медикаментов, изготовленных с использованием чешуи панголинов.

Американский лидер заявил, что ждет ответной реакции от Пекина до конца года. Если ее не последует, Байден намерен отдать распоряжение о запрете на импорт некоторых китайских товаров, пишет МК.