Байден назвал кризис на Украине состязанием на выносливость между РФ и ЕС

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Нынешние отношения России и Европы президент США Джо Байден назвал игрой. "Это состязание на выносливость", - поделился он своим мнением, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По словам американского лидера, только время покажет, что смогут выдержать россияне, а что европейцы. Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон, признал, что небольшая "усталость от Украины начинает проявляться по всему миру".

"На определенном этапе пойдет игра в выжидание", - заявил Байден. Но надо потерпеть, добавил он, говоря про последствия санкций, введенных Западом в отношении России, сообщает РГ.