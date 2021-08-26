Астрономы определили новый класс планет, где возможна жизнь

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Британские ученые привели обоснования того, что проявления жизни за пределами Солнечной системы можно искать не только на экзопланетах, похожих на Землю, но и на других, сильно отличающихся от нее. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Традиционно в поисках признаков жизни астрономы изучают экзопланеты с такими же размерами, массой, температурой и составом атмосферы, как Земля, находящиеся в зоне обитания своей материнской звезды — так называемой зоне Златовласки. Однако исследователи из Кембриджского института астрономии во главе с доктором Никку Мадхусудханом (Nikku Madhusudhan) считают, что жизнь возможна и на планетах совсем другого типа — горячих, полностью покрытых океаном, с богатой водородом атмосферой.

В качестве примера они приводят K2-18b — экзопланету у красного карлика K2-18, находящегося на расстоянии примерно 111 световых лет от Земли. Эта планета обращается вокруг звезды за 33 дня и содержит воду в атмосфере.

Среди экзопланет таких объектов довольно много — значительно больше, чем планет земного типа. Раньше их, в зависимости от плотности, ученые относили к суперземлям или мининептунам. Большинство мининептунов в 1,6 и более раз крупнее Земли, но меньше Нептуна. Традиционно считается, что они слишком велики, чтобы иметь каменные недра, а температура под их атмосферой слишком высокая для поддержания жизни.

Авторы предлагают выделять такие экзопланеты в отдельный класс, которому они дали имя Hycean. Ученые провели подробный анализ диапазона условий на этих планетах в зависимости от их положения и свойств материнской звезды и пришли к выводу, что в определенных условиях эти планеты могут поддерживать микробную жизнь, аналогичную той, которая встречается в самых экстремальных водных средах Земли, сообщает РИА Новости.