Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент

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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила в среду резолюцию об импичменте действующего главы государства республиканца Дональда Трампа, передает ТАСС.

Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда проголосовала за импичмент, однако контролируемый республиканцами Сенат в начале 2020 года оправдал главу государства по обеим статьям обвинения, утвержденным до этого конгрессменами.

На этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом во время выступления перед сторонниками в день беспорядков у Конгресса 6 января. По мнению демократов, именно после речи главы Белого дома толпа двинулась к Капитолию и начала его штурм, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден.

Рассмотрение резолюции

Нынешняя резолюция была внесена в Палату представителей от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд) в понедельник. Авторы документа вменяют Трампу в вину совершение "тяжких преступлений и правонарушений". Законодатели убеждены, что президент сознательно подстрекал своих сторонников "к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов" и тем самым "продемонстрировал, что будет угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему позволят остаться на своем посту".

В качестве одного из аргументов в пользу отстранения главы Белого дома от должности приводится 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать государственные посты и избираться в Конгресс должностным лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже. Данная поправка была принята вскоре после Гражданской войны в США (1861-1865) и направлена на то, чтобы помешать деятелям Конфедерации занимать государственные должности в период Реконструкции. Документ также содержит призыв запретить Трампу занимать подобные посты и в будущем.

Заседание Палаты представителей

Заседание Палаты представителей по вопросу импичмента началось в среду утром. Сначала законодатели около часа обсуждали процедурные вопросы, связанные с рассмотрением инициативы, после чего перешли к дебатам по самому документу, на которые было отведено два часа. Время поделили поровну между представителями обеих партий.

При этом в 2019 году во время первой попытки вынесения Трампу импичмента на дебаты у конгрессменов было шесть часов. Кроме того, выдвижению обвинений тогда предшествовало длительное расследование. Сейчас же между началом подготовки резолюции и ее утверждением Палатой представителей прошло меньше недели. Некоторые республиканцы во время дебатов в среду критиковали демократов за спешку, с которой, по их мнению, осуществляется процедура.

"Процесс <...> не соответствует современной практике, он не даст членам [Конгресса] времени, чтобы обдумать серьезный курс предстоящих нам действий", - заявил конгрессмен Том Коул (от штата Оклахома). В свою очередь лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) назвал ошибкой импичмент в условиях, когда не было проведено ни расследования, ни слушаний в Конгрессе, однако признал ответственность Трампа за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий. Как считает Маккарти, глава Белого дома должен был "немедленно осудить действия толпы, когда увидел, что происходит".

Демократы в ответ продолжали обвинять Трампа в "подстрекательстве к мятежу", призывая отстранить его от должности как можно скорее. Так, спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) заявила, что глава государства стал виновником "вооруженного мятежа" и представляет опасность для страны.

При проведении итогового голосования в поддержку резолюции высказались 232 законодателя. В их числе 10 однопартийцев Трампа. Против резолюции проголосовали 197 республиканцев.

В обнародованном в среду Белым домом видеообращении президент напрямую не затронул тему своего импичмента.

В Сенате продолжат после инаугурации

Процедура импичмента Трампа в Сенате начнется уже после инаугурации Байдена, которая состоится 20 января, сообщил после голосования лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Как он пояснил, "даже если [эта] процедура начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост". Сенатор напомнил, что за всю историю США процедура импичмента президента в верхней палате проходила трижды и занимала "83 дня, 37 дней и 21 день соответственно".

Статья обвинения в адрес главы государства в рамках процедуры его импичмента должна быть представлена верхней палате Конгресса. Затем Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов). Решение Сената обжалованию не подлежит.

Лишат возможности участвовать в выборах?

Сенат проведет голосование по запрету Трампу вновь баллотироваться на пост президента, если утвердит импичмент главы Белого дома, сообщил Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), который после инаугурации станет лидером демократического большинства в верхней палате.

При этом CNN отмечает, что потенциальный импичмент не помешает Трампу претендовать на высший государственный пост в 2024 году. "Даже если Сенат проголосует за отстранение Трампа, это не запретит ему баллотироваться в 2024 году", - говорится в материале на сайте телекомпании.

Процедура не вполне ясна

Речь идет о том, что сам по себе импичмент к этому не приведет. Однако, как указывается в конституции, подвергшееся импичменту лицо может быть "лишено права занимать любую почетную, доверительную или оплачиваемую [государством] должность в Соединенных Штатах". Согласно прецедентам, для запрета занимать государственные посты необходимо лишь простое большинство голосов членов Сената. Данный вопрос рассматривается после того, как сенаторы проголосуют по статье обвинения. За всю историю США только три федеральных должностных лица, являвшиеся судьями, были лишены возможности занимать государственные посты в рамках процесса импичмента. Сенаторы признали их виновными. Так, в 2010 году верхняя палата утвердила импичмент и лишила права занимать государственные должности судью из штата Луизиана, который был замешан в коррупции.

В том, что касается самой процедуры, отмечает агентство Reuters, мнения юристов расходятся: некоторые полагают, что для запрета занимать государственный пост необходимо принятие отдельной резолюции, другие же настаивают на том, что данное голосование может быть проведено председателем процесса по просьбе лидера большинства. Более того, ряд экспертов считает, что конституция страны вообще не подразумевает возможности запретить занимать пост президента. Юристы также не имеют единой позиции по вопросу проведения данного голосования, если Сенат оправдает Трампа. Некоторые из них, отмечает Reuters, полагают, что в случае оправдания запрет занимать государственные посты будет равносилен наказанию республиканца за правонарушение, которого он не совершал. При этом, добавляет агентство, Трамп может опротестовать запрет в Верховном суде.

По мнению небольшого числа экспертов, председательствовать в Сенате на время рассмотрения дела об импичменте после инаугурации может и новый вице-президент Камала Харрис. Дело в том, что вице-президент по Конституции США является председателем Сената. В прошлом году на процессе, посвященном импичменту, председательствовал глава Верховного суда США Джон Робертс, поскольку состоящий в рядах республиканцев вице-президент Майкл Пенс рассматривался как заинтересованное лицо.

Все эти вопросы, по сути, должны быть решены перед началом слушаний, когда сенаторы должны будут утвердить правила проведения данного процесса.

Импичмент в истории

За всю историю США процедура импичмента главы государства инициировалась четыре раза. Она коснулась Эндрю Джонсона (1868), Билла Клинтона (1998-1999), Ричарда Никсона (1974) и самого Трампа (2019-2020). В предыдущий раз действующего американского лидера пытались отстранить от власти из-за утверждений об оказании им во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок. Однако Сенат, большинство в котором на тот момент было у республиканцев, оправдал Трампа.

Джонсон и Клинтон также в свое время были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон подал в отставку еще до начала слушаний в Сенате.

Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW/ТАСС