Арктика может стать центром конфликта США с Россией

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Глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и превращает регион в потенциальный центр конфликта. Об этом в интервью CNN высказался американский сенатор Ангус Кинг. В частности он имел ввиду конфликт США И России.

"Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря", — заявил он телеканалу. Сенатор добавил, вопрос состоит в том, могут ли страны открыть Арктику и избежать конфликта.

Кинг считает, что изменение климата привело к "ажиотажу" вокруг Арктики. Он вызван интересом мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей, а также минералов. К тому же в Арктике открываются возможные морские транспортные пути, пишет МК.