Apple заплатила несколько миллионов долларов компенсации студентке после слива её обнаженных фото

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Apple заплатила несколько миллионов долларов студентке, чьи обнаженные фотографии выложили на Facebook сотрудники сервисного центра, передает iphones.ru со ссылкой на издание The Telegraph.

В 2016 году 21-летняя девушка отдала свой iPhone в сервисный центр Pegatron, который является официальным подрядчиком Apple.

Пока смартфон находился в ремонте, два сотрудника Pegatron выложили в аккаунт девушки на Facebook десять её обнаженных фотографий, которые она удалила после того, как об этом ей рассказали друзья.

Работники, которые слили фото, были уволены. Адвокаты девушки на переговорах с Apple требовали $5 млн компенсации, пригрозив подать иск за вторжение в частную жизнь и причинение морального вреда.

Точная сумма компенсации не сообщается, потому что это было одно из условий её выплаты.

Чтобы защитить свои данные, Apple рекомендует делать резервную копию и сбрасывать устройства перед сдачей в сервисный центр.

Фото: iphones.ru