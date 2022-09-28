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Apple не будет увеличивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса

28 сентября 2022 12:44
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Apple не будет увеличивать производство iPhone 14 из-за низкого спроса

Apple отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Об этом 27 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

По информации Bloomberg, на китайском рынке спрос на iPhone 14 оказался на 11% ниже, чем на iPhone 13. На мировом рынке падение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. При этом отмечается, что более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше, пишут "Известия".

28 сентября сеть re:Store объявила о старте продаж смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с 30 сентября. Стоимость iPhone 14 Pro в зависимости от объема встроенной памяти начинается от 119 990 рублей, iPhone 14 Pro Max — от 134 990 рублей. У покупателей есть возможность оформить рассрочку на товар.

Ранее, 26 сентября, сообщалось, что Apple будет производить свои последние модели телефонов iPhone 14 в Индии. По информации СМИ, новый iPhone 14 будет поставляться с завода Foxconn, который расположен на окраине индийского города Ченнаи.

До этого, 20 сентября, появилась информация о том, что владельцы iPhone 14 и 14 Pro столкнулись с проблемами долгой загрузки камеры и неработающими функциями передачи данных в AirDrop.

 

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