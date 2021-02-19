Apple нанимает инженеров для разработки 6G

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На сайте компании есть несколько вакансий, связанных с 5G и 6G.

Apple добавила 5G в iPhone в 2020 году, а появление 6G не ожидается до 2030 года. Однако Apple хочет участвовать в разработке 6G на ранних этапах, что только подтверждает её заинтересованность в сетях следующего поколения.

Также в 2020 году Apple присоединилась к Альянсу для решений телекоммуникационной индустрии (ATIS), чтобы разрабатывать 6G с другими компаниями. Среди участников ATIS есть Google, Intel, LG и Cisco. [Bloomberg]