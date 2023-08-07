Антарктида потеряла морской лед размером с Аргентину

119

Несмотря на то, что в тех краях уже середина зимы, окружающий Антарктиду морской лед находится на рекордно низком уровне.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что с апреля 2023 года дневная протяженность ледового покрова Антарктиды находится на рекордно низком уровне. И это несмотря на то, что в марте он начал восстанавливаться со скоростью 70 тысяч квадратных километров в день.

К июню, вопреки ожиданиям и расчетам ученых, покров не восстановился. А темпы роста оказались примерно на 15% ниже нормы.

К 6 июля морской лед покрывал всего 12 миллионов квадратных километров территории вокруг Антарктиды. По сравнению со средним значением на эту дату в 1981—2010 годах его площадь стала меньше на 2,84 миллиона квадратных километров — этот разрыв можно сравнить с территорией Аргентины или Казахстана.

Недавние исследования показали, что морские течения резко замедляются из-за таяния ледников. Это может привести к похолоданию по всей Европе, пишет Погода Mail.Ru.