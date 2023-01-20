Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

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Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году.

Актеру Алеку Болдуину и специалисту по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Трагедия произошла в октябре 2021 года. Во время репетиции на съемочной площадке Болдуин случайно выстрелил оператору в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. По словам прокурора штата Нью-Мексико, у следствия достаточно улик для возбуждения уголовного дела.

Сам актер не раз менял показания о случившемся. То заверял, что вообще не нажимал на спусковой крючок – просто револьвер дал осечку. То утверждал, что перед репетицией ему сообщили, что патроны холостые.

Если Болдуин и Гутьеррес-Рид будут признаны виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч долларов, пишет Смотрим.