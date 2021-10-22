Алек Болдуин полностью сотрудничает с полицией в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой

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Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust ("Ржавчина"), в результате которого погибла оператор, передает ТАСС.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон - жены, матери и нашей уважаемой коллеги, - указал он в заявлении, которое распространено в пятницу его фондом. - Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия".

Болдуин не привел каких-либо деталей произошедшего на съемочной площадке. В четверг он уже был допрошен сотрудниками управления шерифа округа Санта-Фе и затем отпущен, обвинения никому не предъявлены.

"Я поддерживаю контакт с мужем Галины, предлагаю ему и другим членам семьи свою поддержку, - добавил Болдуин. - Мое сердце разбито, я скорблю вместе с ее мужем, сыном и всеми, кто знал и любил Галину".

Во время репетиции в четверг Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. В настоящее время съемки фильма приостановлены.

Фото: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic/ТАСС