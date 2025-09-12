Я нашел ошибку
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром

12 сентября 2025 10:59
Diella, что в переводе с албанского означает «солнце», будет отвечать за все государственные закупки.

Diella — первый член кабинета министров, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом.

Эди Рама, премьер-министр Албании

Главное преимущество Diella в том, что его невозможно будет подкупить, запугать или ещё каким-либо образом добиться расположения. С его помощью Албания рассчитывает сделать госзаказы прозрачными и неподкупными.

Правительство Албании не сообщило, будет ли кто-то следить за ИИ-ботом и можно ли будет отменить его указания, пишет iphones.ru.

Албания часто попадает в коррупционные скандалы, связанные с госзакупками. Эта проблема неоднократно отмечалась в ежегодных докладах Евросоюза. [Reuters]

