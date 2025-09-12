Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром

Diella, что в переводе с албанского означает «солнце», будет отвечать за все государственные закупки.
Diella — первый член кабинета министров, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом.
Эди Рама, премьер-министр Албании
Главное преимущество Diella в том, что его невозможно будет подкупить, запугать или ещё каким-либо образом добиться расположения. С его помощью Албания рассчитывает сделать госзаказы прозрачными и неподкупными.
Правительство Албании не сообщило, будет ли кто-то следить за ИИ-ботом и можно ли будет отменить его указания, пишет iphones.ru.
Албания часто попадает в коррупционные скандалы, связанные с госзакупками. Эта проблема неоднократно отмечалась в ежегодных докладах Евросоюза. [Reuters]