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Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб.
Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле
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Аквариум высотой 16 метров разбился в берлинском отеле

16 декабря 2022 15:08
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Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб.

Сотрудники пожарной службы Берлина в пятницу утром работают в отеле Dom Aquaree, где разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров, сейчас из него вытекает вода, сообщает РИА Новости со ссылкой на Focus.de.

Полиция Берлина также информирует, что прибыла на место происшествия. По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию. Примерно 350 постояльцев попросили покинуть отель.

Вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров, выплеснулись 1,5 тысячи рыб. Отмечается также, что два человека получили ранения.

 

Фото:   AFP 2022 / John MacDougall / РИА Новости

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