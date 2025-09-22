активность вспышек на Солнце продолжит расти 22 сентября

72

В понедельник, 22 сентября, слабо повышенная солнечная вспышечная активность будет медленно расти. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а фиксируемые на Солнце вспышки не представляли угрозы для Земли, пишет Смотрим.