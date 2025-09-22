Я нашел ошибку
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Мероприятия
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
  • Персональные данные

Активность вспышек на Солнце продолжит расти 22 сентября

22 сентября 2025 09:25
72
активность вспышек на Солнце продолжит расти 22 сентября

В понедельник, 22 сентября, слабо повышенная солнечная вспышечная активность будет медленно расти. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а фиксируемые на Солнце вспышки не представляли угрозы для Земли, пишет Смотрим.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка – ожидаются геомагнитные возмущения​​​. Вспышечная активность – медленно растущая с умеренными рисками для Земли", – отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
466
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
437
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
686
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
694
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
471
