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Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из России и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса. Это означает, что бронирование жилья в этих двух странах прекращено, а гости из России и Белоруссии больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было. Эта мера вступила в действие 4 апреля.

Ранее гендиректор Airbnb Брайан Чески заявлял, что компания временно останавливает деятельность на территории России и Белоруссии, однако при этом он не уточнял причину такого решения, передает Радио Маяк.