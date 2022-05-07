Абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР включены в российский план нумерации «+7»

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С 7 мая 2022 года мобильные операторы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) перешли на российский план нумерации с префиксом «+7», сообщает Минцифры РФ. Ранее система набора номера в ДНР и ЛНР предполагала использование международного телефонного кода Украины «+380».

Уточняется, что теперь номера телефонов абонентов операторов связи ДНР и ЛНР будут отображаться с телефонным кодом России и трехзначной региональной нумерацией, +7(949) и +7(959) соответственно.

О присвоении номеров новых форматов пользователи узнают через SMS-информирование от операторов связи. Как комментируют нововведение в Минцифры, подобная мера «освободит жителей республик от коммуникационной блокады».

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан»,— заявил замглавы Минцифры России Дмитрий Ким

В конце февраля появилась информация о том, что на некоторых территориях республик пропал роуминг для абонентов российских операторов. Единственный мобильный оператор в ДНР «Феникс» также сообщал о перебоях связи, начавшихся после начала спецоперации России на Украине, пишет Коммерсантъ.