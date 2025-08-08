8 августа — Всемирный день кошек

131

Всемирный день кошек (англ. World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare, не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек.

На планете найдется мало людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Есть даже наука о кошках — фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука), подчеркивающая, что кошки — умны и полезны.

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки.