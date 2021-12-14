74 человека погибли в американском штате Кентукки в результате торнадо

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74 человека погибли и 109 числятся пропавшими без вести в американском штате Кентукки в результате торнадо, который обрушился на регион 11 декабря. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор штата Энди Бешир.

По его словам, в результате удара стихии часть городов оказалась в руинах: не менее тысячи домов повреждено или разрушено.

Президент Джо Байден назвал обрушившиеся на страну торнадо крупнейшим подобным инцидентом в истории Соединенных Штатов.

В минувшую субботу он одобрил введение в Кентукки режима чрезвычайной ситуации и выделил помощь, необходимую для ликвидации последствий стихии. Помимо Кентукки, стихия накрыла штаты Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси, передает Радио Маяк.

Фото: Assosiated Press