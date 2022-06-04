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5 июня состоится запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" к орбитальной станции КНР

4 июня 2022 22:39
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Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань.

Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" к орбитальной станции КНР состоится в воскресенье. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, передает ТАСС.

"5 июня примерно в 10:44 по пекинскому времени (05:44 мск) состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14", - сказал он, трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

По словам замглавы управления, старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March-2F (CZ-2F, "Чанчжэн-2F"). Согласно плану, экипаж проведет на орбите около шести месяцев и вернется на Землю в декабре этого года.

Объявлены имена тайконавтов, которые вошли в экипаж "Шэньчжоу-14". Среди них двое мужчин - Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также одна женщина - Лю Ян.

Чэнь Дун родился в 1978 году, для него предстоящий полет станет вторым, впервые он отправился в космос в октябре 2016 года в рамках миссии "Шэньчжоу-11". Цай Сюйчжэ родился в 1976 году, для него это будет первый полет в космос. Лю Ян родилась в 1978 году, она является первой женщиной-тайконавтом в истории китайской пилотируемой космонавтики. Ее первый полет в космос состоялся в июне 2012 года в рамках миссии "Шэньчжоу-9".

Как сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, экипаж "Шэньчжоу-14" завершит строительство орбитальной станции. За время их пребывания на орбите к станции будут направлены два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэнтянь", а также космический грузовик "Тяньчжоу-5". Кроме того, будет осуществлен запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15". Как указал замглавы управления, в течение некоторого времени два экипажа будут находиться на станции вместе, после смены тайконавты "Шэньчжоу-14" вернутся на Землю.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет, она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). В настоящее время она состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух грузовых кораблей - "Тяньчжоу-3" и "Тяньчжоу-4".

К настоящему времени на станции побывало два экипажа из трех человек каждый. Тайконавты пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" пробыли на станции 91 день, с 17 июня по 16 сентября 2021 года. Экипаж "Шэньчжоу-13" работал на станции 183 дня - с 16 октября 2021 года по 15 апреля 2022 года.

 

Фото из открытых источников

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