28 человек погибли в результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде

121

Число погибших в результате пожара в Багдаде в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось до 28 человек, передают местные телеканалы. Ранее сообщалось о гибели 23 человек.

Пострадали свыше 50 человек, но эти цифры могут вырасти. По данным СМИ, причиной пожара стал взрыв баллона с кислородом. В основном люди погибли от отравления угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать нескольких руководителей больницы на время расследования, передает Радио Маяк.