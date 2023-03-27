27 марта – Международный день театра

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27 марта свой профессиональный праздник отмечают не только актеры и режиссеры, но и педагоги театральных вузов, декораторы, костюмеры и многие другие служители Мельпомены.

В современном календаре Всемирный день театра появился в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра. С тех пор 27 марта свой профессиональный праздник отмечают не только актеры и режиссеры, но и педагоги театральных вузов, декораторы, костюмеры и многие другие служители Мельпомены, пишет Смотрим.

Мы поздравляем всех причастных к искусству сцены и неравнодушных к нему зрителей.