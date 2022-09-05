20 человек погибли в результате действий террориста у посольства России в Кабуле

111

По меньшей мере 20 человек погибли в результате самоподрыва террориста-смертника у посольства России в афганском Кабуле. Об этом пишет на своей странице в Twitter агентство Peshgo News со ссылкой на очевидцев.

Как сообщили с места происшествия, нападение смертника произошло в тот момент, когда российский дипломат вышел к собравшимся у дипмиссии афганским студентам, чтобы забрать у них документы для оформления виз, пишет Лента.

Кроме того Reuters, ссылаясь на слова кабульской полиции, передает, что смертник не успел добежать до толпы и был застрелен на подходе охраной российского посольства.