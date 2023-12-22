14 погибших: Студент-философ открыл огонь в пражском университете

67

24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге открыл стрельбу в своем учебном заведении. По уточненным данным, погибли 14 человек, 25 получили ранения.

Выяснилось, что в 2022 году он получил степень бакалавра истории и европейских исследований. После преступления мужчина покончил с собой.

Свидетель стрельбы в Пражском университете рассказал, что полиция никак не предупреждала людей о произошедшем. Из-за этого большое число пешеходов находились в непосредственной близости от места трагедии. По словам очевидца, о произошедшем он с женой узнал из новостей, хотя находился совсем рядом с местом преступления.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура. Президент Чехии Петр Павел выразил соболезнования семьям погибших, пишет Лента.