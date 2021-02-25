12 неизвестных животных найдены под льдом в Антарктиде

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Во всем мире насчитывается более 1,6 млн видов животных. Казалось, что мы уже знаем про всех существ на нашей планете, но это не так.

Ученые Британской антарктической службы обнаружили неизвестных животных в ледниках Антарктиды.

Открытие стало одним из самых интересных в 2021 году, причем не только в научной среде. Это связано с тем, что обнаруженные животные жили там, где раньше было невозможно представить существование любых живых организмов.

Далее вы узнаете, кто и как обнаружил этих животных, к какому виду их относят, что о них известно и сколько им лет, пишет iphones.ru.

На данный момент ученые с уверенностью могут сказать, что эти животные живут в полной темноте. В этом нет ничего удивительного. В подобных условиях живут многие морские обитатели.

Предположительно, животные питаются с помощью хемосинтеза бактерий вокруг. Однако для этого микроэлементы должны проходить под водой в районе камня.

Это возможно, учитывая особенности течений вокруг Антарктиды. Кроме того, в отложениях, окружающих камень, исследователи также заметили рябь, которая обычно формируется течениями, что подтверждает теорию о том, что пища приходит сюда издалека.

Непонятно, как неподвижные животные попали в это место. Есть теория, что их родители жили на другой скале или камне в сотнях километрах от них — там, где заканчивается шельфовый ледник и начинаются более типичные морские экосистемы. Возможно, их родители откладывали яйца, которые затем перемещались по течению и в какой-то момент остановились на этом камне.

Также сейчас нельзя точно сказать, сколько лет этим животным. Известно, что антарктические губки живут тысячи лет, поэтому, возможно, что это действительно древняя экосистема.