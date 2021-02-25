12 неизвестных животных найдены под льдом в Антарктиде

Во всем мире насчитывается более 1,6 млн видов животных. Казалось, что мы уже знаем про всех существ на нашей планете, но это не так.
Ученые Британской антарктической службы обнаружили неизвестных животных в ледниках Антарктиды.
Открытие стало одним из самых интересных в 2021 году, причем не только в научной среде. Это связано с тем, что обнаруженные животные жили там, где раньше было невозможно представить существование любых живых организмов.
Далее вы узнаете, кто и как обнаружил этих животных, к какому виду их относят, что о них известно и сколько им лет, пишет iphones.ru.
На данный момент ученые с уверенностью могут сказать, что эти животные живут в полной темноте. В этом нет ничего удивительного. В подобных условиях живут многие морские обитатели.
Предположительно, животные питаются с помощью хемосинтеза бактерий вокруг. Однако для этого микроэлементы должны проходить под водой в районе камня.
Это возможно, учитывая особенности течений вокруг Антарктиды. Кроме того, в отложениях, окружающих камень, исследователи также заметили рябь, которая обычно формируется течениями, что подтверждает теорию о том, что пища приходит сюда издалека.
Непонятно, как неподвижные животные попали в это место. Есть теория, что их родители жили на другой скале или камне в сотнях километрах от них — там, где заканчивается шельфовый ледник и начинаются более типичные морские экосистемы. Возможно, их родители откладывали яйца, которые затем перемещались по течению и в какой-то момент остановились на этом камне.
Также сейчас нельзя точно сказать, сколько лет этим животным. Известно, что антарктические губки живут тысячи лет, поэтому, возможно, что это действительно древняя экосистема.
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