113 судов должны пройти Суэцкий канал за ночь

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113 судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 08:00 (09:00 мск) вторника. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает ТАСС.

"Мы работаем над прекращением скопления судов, - рассказал он. - 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 8 утра [09:00 мск] завтра, составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон".

По его словам, операция по снятию с мели огромного контейнеровоза стала первой в истории, проведенной без разгрузки, не было жертв, пострадавших и загрязнения окружающей среды, в том числе утечки масла, а двигатели судна остались в рабочем состоянии.

Из-за инцидента в Суэцком канале застряли 422 судна, сообщил Рабиа. По его словам, ни от одного из застрявших судов не поступило запроса изменить курс.

"В течение трех дня мы закроем вопрос с застрявшими судами, - отметил он. - Для этого мы работаем круглосуточно". Глава управления сообщил, что изучается вопрос о предоставлении льгот для судоходных линий. "В прошлом году без проблем прошло 18 340 судов, - сказал он. - Суэцкий канал - это безопасный морской путь".

Фото © ТАСС / Suez Canal Authority / Dpa