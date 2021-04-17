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Жителям Самарской области расскажут о достопримечательностях Поклонной горы

17 апреля 2021 11:40
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Жителям Самарской области расскажут о достопримечательностях Поклонной горы

К Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу (https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programmy-muzeya-k-mezhdunarodnomu-dnyu-pamyatnikov/), в которую вошли три виртуальные экскурсии. Вместе с гидом интернет-пользователи "побывают" на захватывающей прогулке по Поклонной горе. Во время онлайн-экскурсий зрителям расскажут о 14 памятниках этого исторического места, трех храмах, расположенных на горе, и, конечно, сердце этого мемориального комплекса - Музее Победы.

Поклонная гора – одно из самых значимых мест столицы. "Свое название гора получила от древней традиции: каждый, кто прибывал в город или уезжал из него, должен был на этом месте отдать поклон Москве. Также здесь с поклоном встречали важных лиц – послов и гостей столицы", - отмечает гид Музея Победы Алена Волкова. В экскурсию включены истории о наиболее важных событиях, связанных с Поклонной горой.

Во время "прогулки" онлайн-гости узнают, что символизируют террасы аллеи "Дорога войны" и кому посвящены расположенные на ней бронзовые стелы. Любители увидят самый высокий памятник Москвы - монумент Победы и услышат историю создания этого уникального сооружения. Где изготовили необычный памятник-штык? Сколько дней продолжался его монтаж? Что изображено на гранях стелы и какой элемент испытывали в Центральном аэродинамическом институте? На эти и другие вопросы ответит экскурсовод во время программы. Интернет-посетители также услышат историю создания Музея Победы и выяснят, когда и как на Поклонной горе появился Вечный огонь.

Маршрут экскурсии пройдет у стен храма великомученика Георгия Победоносца, мемориальных синагоги и мечети. Гид объяснит, в честь кого и когда установлены эти религиозные сооружения, расскажет о проектах и убранстве зданий.

На территории Парка Победы расположены многочисленные памятники и скульптурные композиции. В программе покажут наиболее значимые из них - монументы "Странам - участницам антигитлеровской коалиции", "Защитникам Земли Русской", "Воинам-интернационалистам", "Трагедия народов", "Пропавшим без вести. Солдатам без могил", и подробно поговорят об истории их создания.

Международный день памятников и исторических мест отмечается в мире ежегодно 18 апреля. Памятная дата установлена в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО.

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