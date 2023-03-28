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Железнодорожный круиз в Ульяновск и Пермь отправится из Самары в майские праздники

28 марта 2023 09:55
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Железнодорожный круиз в Ульяновск и Пермь отправится из Самары в майские праздники

Из Самары и Ульяновска можно будет отправиться в новый межрегиональный тур до Перми. Туристический поезд начнет свой маршрут с железнодорожного вокзала Самары 28 апреля и прибудет обратно 1 мая. Во время путешествия туристы посетят интересные экскурсии и известные достопримечательности, а также продегустируют традиционные для регионов блюда.

Первым встретит путешественников Ульяновск. В программе предусмотрено посещение самого первого в России музея вождя революции – Дома-музея семьи Ульяновых и выставочного павильона «Гараж СССР. РетроМотоТехника». Туристы погрузятся в атмосферу пионерского детства и примут участие в церемонии торжественного приема в ряды современной Пионерской организации, повторяющей традиции прошлых лет. После обеда поезд отправится далее по маршруту до Перми.

Кульминационным пунктом программы железнодорожного тура станет посещение Пермского края и его столицы Перми –  четвертого по площади города России. Здесь туристы смогут выбрать одну из двух понравившихся экскурсионных программ: «Реальная Пермь» или «Пермский период». Выбрав первую программу, туристы посетят архитектурно-этнографического музей «Хохловка», познакомятся с оригинальными десертами, а также увидят процесс создания человекоподобных роботов на территории ультрасовременного технопарка. В рамках второй программы путешественники отправятся в старейший город Кунгур, где увидят Кунгурскую ледяную пещеру с кристаллами и таинственными подземными озерами. Во всех программах предусмотрена обзорная экскурсия по городу, где туристы увидят памятник «Пермяк—соленые уши», набережную реки Камы, историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, а также Соборную площадь.

Кроме жителей Самарской области к путешествию в Пермский край смогут присоединиться жители Ульяновской области, Республики Марий Эл, Татарстана, Чувашии и Удмуртии.

В составе поезда – комфортабельные вагоны категории плацкарт, купе и СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22.

 

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