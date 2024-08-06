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Земельный фонд Самарской области по проекту «Земля для туризма» увеличился на 200 гектаров

6 августа 2024 10:10
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Земельный фонд Самарской области по проекту «Земля для туризма» увеличился на 200 гектаров

   За 6 месяцев текущего года земельный фонд потенциальных для туристических целей земель Самарской области увеличился на 200 гектаров.    

          Проект «Земля для туризма» реализуется на территории Самарской области с 2022 года. Целью проекта является выявление объектов туристического интереса на территории Самарской области и земельных участков/территорий для туристических целей, расположенных в их непосредственной близости, а также их последующее предоставление заинтересованным гражданам или юридическим лицам, то есть вовлечение в оборот.

          За время действия проекта на территории региона выявлено 17 объектов туристического интереса и более 40 земельных участков и территорий для туристических целей общей площадью более 400 гектаров.

          Первый земельный участок в г.о. Сызрань предоставлен в аренду гражданину в целях организации мест размещения объектов спортивного профиля.

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