Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино

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Первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино запустили в субботу, такие поездки выходного дня станут регулярными, сообщил ТАСС директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"К 800-летию Нижнего Новгорода мы запускаем ряд туристических продуктов для разных целевых групп. Одним из удобных вариантов поездок выходного дня из Нижнего Новгорода станут туристические электрички по области. Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными. Кроме того, появится несколько новых направлений", - рассказал Яковлев.

Маршрут получил название "Простоквашино". Такое предложение разработали совместно с Центром доступного туризма Тонкинского района. В электричке, которая следует в Простоквашино без остановок, для пассажиров проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.

В самой деревне подготовили 11 развлекательных локаций. Туристы в том числе проходят квест, цель которого найти клад. Также можно принять участие в фотоохоте на экомаршруте "Тропа Бобра". Для гостей проводят мастер-классы по изготовлению простоквашинских сувениров, игровую программу, дог-трекинг.

В теплое время маршрут дополнят экскурсией в город Урень, где туристы смогут продегустировать ряженку и молочную продукцию, которая производится в Уренском районе области.

Деревня Простоквашино находится в Тонкинском районе, который располагается на севере области.

Фото : соцсети