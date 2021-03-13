Я нашел ошибку
Главные новости:
Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура.
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
Несмотря на заделку двух трещин.
Утечка воздуха на МКС продолжается
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
Музыкант представит композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки.
Виктор Зинчук выступит в Самарской филармонии с программой в честь Дня Святого Патрика  
Пришлось вмешаться судебным приставам.
В Самаре сводная сестра не пускала несовершеннолетнего брата в квартиру, после смерти отца
Президент пожелал артистке творческих успехов, здоровья и благополучия.
Владимир Путин поздравил Ирину Алферову с 70-летием
Например, квартиру жителя Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку.
Сложно приобрести, но легко потерять: причины, по которым можно остаться без крыши над головой 
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино

13 марта 2021 20:06
84
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.

Первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино запустили в субботу, такие поездки выходного дня станут регулярными, сообщил ТАСС директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"К 800-летию Нижнего Новгорода мы запускаем ряд туристических продуктов для разных целевых групп. Одним из удобных вариантов поездок выходного дня из Нижнего Новгорода станут туристические электрички по области. Сегодня более 300 гостей отправились в Простоквашино. И уже в этом году такие электрички станут регулярными. Кроме того, появится несколько новых направлений", - рассказал Яковлев.

Маршрут получил название "Простоквашино". Такое предложение разработали совместно с Центром доступного туризма Тонкинского района. В электричке, которая следует в Простоквашино без остановок, для пассажиров проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.

В самой деревне подготовили 11 развлекательных локаций. Туристы в том числе проходят квест, цель которого найти клад. Также можно принять участие в фотоохоте на экомаршруте "Тропа Бобра". Для гостей проводят мастер-классы по изготовлению простоквашинских сувениров, игровую программу, дог-трекинг.

В теплое время маршрут дополнят экскурсией в город Урень, где туристы смогут продегустировать ряженку и молочную продукцию, которая производится в Уренском районе области.

Деревня Простоквашино находится в Тонкинском районе, который располагается на севере области.

 

Фото :  соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Например, квартиру жителя Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку.
13 марта 2021  17:10
Сложно приобрести, но легко потерять: причины, по которым можно остаться без крыши над головой 
216
Самарцы мастерили Маслён из различных материалов, проявляя креатив, но не забываяя о традициях. 
13 марта 2021  16:14
Более 350 кукол выставлены на площади Куйбышева около главной Маслены
225
Администрация Кировского района Самары переедет
13 марта 2021  13:41
Администрация Кировского района Самары переедет
330
Весь список

Здравоохранение
Всего в регионе - 246 заболевших.
13 марта 2021  14:49
100 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре 
238
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708.
12 марта 2021  14:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
538
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
12 марта 2021  14:00
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
518
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
836
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15095
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16419
Весь список
Туризм
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
13 марта 2021  20:06
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
79
На котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут 22 ведущие организации туристической отрасли региона.
12 марта 2021  16:46
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
551
Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам
11 марта 2021  13:49
Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам
611
Весь список
Образование
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
11 марта 2021  19:36
При какой погоде можно не ходить в школу
617
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
11 марта 2021  13:34
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
487
Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии
11 марта 2021  10:38
Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии
506
Весь список

Культура
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
231
Музыкант представит композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки.
13 марта 2021  19:42
Виктор Зинчук выступит в Самарской филармонии с программой в честь Дня Святого Патрика  
182
Президент пожелал артистке творческих успехов, здоровья и благополучия.
13 марта 2021  17:45
Владимир Путин поздравил Ирину Алферову с 70-летием
217
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2269
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4069
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15403
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
214
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
829
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1882
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Культура
217
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
494
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
471
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
430
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
495
Весь список