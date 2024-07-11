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Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области

11 июля 2024 10:08
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Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
 

В среду, 10 июля, глава 63-го региона провел прямой эфир, во время которого ответил на множество вопросов жителей губернии и обозначил главные направления в своей работе. Обсудили и развитие туризма, пишет Сова. 

Вячеслав Федорищев подчеркнул: Самарская область - уникальна во многих аспектах. 

 

- И природа, и красота, и история. И количество туристов, которые к нам приезжают, должно быть кратно больше. Сюда не так далеко ехать из соседних субъектов. Да и из Москвы. Поэтому здесь очень большая работа, такая подготовительная проведена к тому, чтобы мы перезагрузили свое отношения к туризму.

 Руководитель области подчеркнул: 

 

- Туризм - это не про гостей, туризм - это про нас с вами, потому что туризм - это всё вокруг нас для хорошего досуга, это убранство наших национальных парков, возможности цивилизованно, качественно и быстро получить услуги по перемещению на реке, это местечки любимые для нас. То есть туризм - это для жителей Самарской области. 

 

Кроме того, подчеркнул Вячеслав Федорищев, гости будут отдыхать в регионе и тем самым пополнять бюджет губернии. А это позволит решить многие социальные вопросы. 

   

- Туризм - это экономика. Природа сделала за нас все. История нашей великой страны сделала за нас многое. Но здесь необходима правильная огранка. 

 

Глава региона подчеркнул, что необходимы возможности для предпринимателей реализовывать большие масштабные проекты детских парков, парков-аттракционов, экотуризма, водного туризма. 

 

- Это все предмет такой большой и интересной работы, - заключил глава региона.

Теги: В центре внимания

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