Возможности самарского туризма представили на выставке в Москве

120

В Москве проходит XVI Международная туристическая выставка «Интурмаркет», на которой Самарская область представлена на объединенном стенде «Яркие выходные в Приволжье» при содействии департамента туризма министерства культуры Самарской области и туристского информационного центра. Данный проект ориентирован на путешествия по железнодорожным маршрутам Приволжского федерального округа.

Организаторами «Ярких выходных в Приволжье» являются ООО «РЖД Тур», Куйбышевская железная дорога, Куйбышевский филиал АО «ФПК». Презентуют стенд Самарской области представители трех ведущих туроператоров региона.

Кроме того, на выставке также размещен стенд городского округа Самара, посвященный космической тематике.

«Интурмаркет» - это одна из крупнейших выставок международного уровня, ориентированная на развитие внутреннего туризма, которая собирает туристов и профессионалов туристической отрасли со всей России и из-за рубежа.

Выставка «Интурмаркет» продлится до 3 апреля 2021 года, а путешествовать по Самарской области можно круглый год!