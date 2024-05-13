Волга вошла в рейтинг самых живописных рек России

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Эксперты сервиса Туту опросили путешественников, какие реки и озера России они считают самыми красивыми. В опросе приняли участие более 3000 человек.

1 место – Озеро Байкал — 27%

Иркутская область и Республика Бурятия

Большинство опрошенных считают самым живописным Байкал: за самое глубокое озеро на Земле проголосовали 27% путешественников. Туристический поток на Байкале никогда не замирает: зимой путешественники наслаждаются красотой льда, а летом катаются на теплоходах, ходят в сибирскую баню и устраивают длительные походы по окрестностям. Если вы едете на Байкал впервые, не пропустите крупнейший остров озера, Ольхон. Говорят, там живут древние духи.

2 место – Ладожское озеро — 13%

Республика Карелия и Ленинградская область

В рейтинге путешественников на втором месте Ладожское озеро: его красоту отметили 13%. Одно из самых интересных направлений Ладоги — национальный парк «Ладожские шхеры» в Карелии. Шхерами называют архипелаги, состоящие из маленьких скалистых островов. Они очень красивы — непременно отправляйтесь на них посмотреть.

3 место – Катунь — 8%

Республика Алтай и Алтайский край

Катунь называют самой известной алтайской рекой. Любители экстремального туризма выбирают сплавы и рафтинг, а те, кому по нраву просто осмотр красивых мест, отправляются к месту слияния Чуи и Катуни в Республике Алтай. Самой живописной бирюзовую Катунь назвали 8% опрошенных путешественников. Если вы из их числа — попробуйте устроить небольшой роудтрип по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог России. Виды вас ожидают просто невероятные.

4 место – Волга — 8%

Тверская область, Московская область, Ярославская область, Костромская область, Ивановская область, Нижегородская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Ульяновская область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия

Еще 8% путешественников выбрали, пожалуй, самую известную реку России — Волгу. Интересный вариант путешествия по Волге — круиз на теплоходе. Так сможете посмотреть не только крупные и известные города, такие как Ярославль и Казань, но и маленькие — например, Мышкин. Минус такого путешествия — слишком много перемещений и экскурсий: ни в одном месте не получится задержаться надолго. Если это вам не по душе, выбирайте один регион и отправляйтесь туда на поезде. В той же Самарской области или Татарстане не скучно будет и пять, и семь дней, особенно летом, когда можно не только осматривать города и ходить в рестораны с локальной кухней, но и купаться. По данным аналитиков Туту, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета.

5 место – Телецкое озеро — 6%

Республика Алтай

Не обошли вниманием путешественники и «русскую Швейцарию». Именно так называют Телецкое озеро в Республике Алтай. Озеро окружено живописными горами: там популярен хайкинг, а еще местные жители легко подскажут лучшие места для рыбалки и покатают туристов на моторной лодке. Интересные сувениры ищите в поселке Артыбаш.

6 место – Голубые озера — 4%

Кабардино-Балкарская Республика

Пять озер находятся в Черекском районе Кабардино-Балкарии, примерно в тридцати километрах от Нальчика. В двух Верхних Голубых озерах, Секретном озере и Сухом озере водится рыба. В воде Нижнего Голубого озера содержится сероводород, поэтому не удивляйтесь, если рядом с водоемом вы почувствуете запах тухлых яиц. Несмотря на это, Нижнее Голубое озеро очень красиво.

7 место – Онежское озеро — 4%

Республика Карелия, Ленинградская область и Вологодская область

Онежское озеро, хоть и уступило Ладожскому, но все равно попало в рейтинг. Одна из лучших достопримечательностей озера — остров Кижи, а также Кижские шхеры. На острове можно увидеть деревянные дома, храм, построенный, согласно преданию, без гвоздей, познакомиться со старинными ремеслами и отправиться на экскурсию в Кижскую гавань. Добраться до острова можно на прогулочном судне или скоростном теплоходе.

8 место – Енисей — 4%

Республика Тыва, Республика Хакасия и Красноярский край

Чтобы во всей красе увидеть одну из самых длинных рек России, отправляйтесь, например, в Красноярский край. Рядом с Красноярском множество смотровых площадок, откуда открывается отличный вид на Енисей — одна из самых популярных называется «Царь-рыба». Также стоит поехать к Красноярской ГЭС — между прочим, из-за нее Енисей не замерзает даже зимой.

9 место – Дон — 3%

Тульская область, Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Волгоградская область, Ростовская область

Дон — пятая по протяженности река в Европе: ее исток находится в Тульской области, а впадает она в Азовское море. Самый крупный город, расположенный на реке, — Ростов. Если вы оказались в Ростове-на-Дону летом, и хотите отдохнуть от прогулок по городу и осмотра достопримечательностей, отправляйтесь на левый берег Дона: там можно искупаться, пожарить шашлык или отдохнуть на турбазе.

10 место — Амур — 3%

Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край и Еврейская автономная область

Река Амур течет по территории сразу двух стран: России и Китая. Китайцы называют Амур «Рекой черного дракона», и попасть из одного государства в другое можно, например, по автомобильному мосту, который соединяет наш Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Еще один крупный и красивый город, который расположен на Амуре, — Хабаровск. Хабаровский мост и памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому изображены на купюре номиналом 5000 рублей.

Также в рейтинг вошла Лена, самая крупная река, протекающая целиком по территории России, озеро Селигер и река Обь. За них проголосовало чуть меньше человек, чем за Амур. Чудское озеро, реки Индигирка, Печора, Северная Двина, Сейдозеро, озера Ильмень и Баскунчак получили по 2% голосов.