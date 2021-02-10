Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор

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Вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте построили 36-километровый бетонный забор, обмотанный колючей проволокой. Так власти страны планируют обезопасить туристов от бедуинов и террористов, базы которых расположены в 360 км к северу. На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами: рекламой, скидками на билеты, отменой виз и целым гостелеканалом, посвященным туризму, пишет Газета.Ру.

Бетонный забор, обмотанный колючей проволокой, построили власти Египта вокруг Шарм-эль-Шейха. Ограждение поможет обеспечить безопасность приезжающих отдохнуть на Красное море и повысить туристическую привлекательность Египта.

Ограждение длиной 36 км выполнено из бетонных плит с участками проволочной ограды, отделяющей курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира, сообщает CNN Travel.

Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через ворота, оборудованные фотоаппаратами и сканерами. Это сделано для того, чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов.

Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков, передает телеканал CNN.

«Расстояние между местами дислокации боевиков и курортами огромно, к тому же безопасность обеспечивает армия: Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия — Южный Синай», — рассказал журналистам губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Напомним, что туристический поток в Египет значительно сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, когда погибли десятки человек, революции 2011 года, а также взрыва террористами самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем. В авиакатастрофе погибли 224 человека.

После трагедии Россия полностью прекратила авиасообщение с Египтом — только спустя два года были восстановлены регулярные рейсы в Каир.

Фото: Reuters