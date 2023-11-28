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Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

28 ноября 2023 10:44
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Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам

Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию, сообщил 27 ноября на своем сайте департамент правительственной информации Шри-Ланки.

«Безвизовый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31.03.2024 года и запускается в качестве пилотной программы в качестве меры по восстановлению туристической отрасли в соответствии с одобрением правительства», — говорится в сообщении.

Желающие посетить страну должны заранее подать заявку на получение электронного разрешения на поездку. Туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой, при этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в Шри-Ланку в течение 30 дней, пишут "Известия".

Ранее для россиян визовый сбор составлял 3050 рублей при подаче через посольство, $50 (онлайн-оформление) или $60 (по прилете).

 

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