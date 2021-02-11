Власти Кипра объявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам

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Граждане нашей страны смогут получить документ с 1 марта. В интервью «Интерфаксу» атташе по туризму посольства Кипра в России Димитрис Димитриу сказал, что визу можно будет оформить, в том числе, в онлайн-режиме.

По его словам, с 1 марта власти островного государства будут делить страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом. Гражданам из «красной» категории для въезда на Кипр потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Туристам из «оранжевой» зоны нужно будет предъявить только один тест. Гражданам из «зелёной» категории анализы сдавать не понадобится, передает Радио Маяк.