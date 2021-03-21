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Власти Черногории не планируют закрывать границы из-за коронавируса и активно готовятся к предстоящему туристическому сезону. Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович. Она выразила уверенность в том, что эпидемическая ситуация будет улучшаться.

По словам Джукович, граждане России смогут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом, документом о вакцинации или справкой о наличии антител. При этом не имеет значения, каким препаратом привит въезжающий в страну турист. По расчетам черногорских властей, эпидемическая обстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией примерно через полтора месяца. Границы для въезда россиян Черногория открыла в августе прошлого года, но прямое авиасообщение между странами пока отсутствует. Кроме того, Черногория рассчитывает летом привлечь иностранных туристов специальными программами с услугами высокого качества по выгодным ценам. Добавлю, в минувшем году падение доходов от туризма в Черногории составило 85%, передает Радио Маяк.

Фото: Дильдина Светлана