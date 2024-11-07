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В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Самары

7 ноября 2024 11:13
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В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Самары

Яндекс Карты создали трёхмерные цветные модели знаковых мест Самары. Объёмные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам — изучить достопримечательности и лучше спланировать поездку.

Трёхмерными в Картах стали 11 символов города: театр «Самарская площадь», драматический театр, речной вокзал, художественный музей, Вознесенский собор, монумент Славы, штурмовик Ил-2, театр оперы и балета, филармония, историко-краеведческий музей и филиал Третьяковской галереи.

Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. Например, на фронтоне художественного музея можно рассмотреть грифонов, а на театре «Самарская площадь» видны надписи. В тёмной теме у моделей появляется подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи.

Чтобы увидеть трёхмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить её. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со стороны. В веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку «3D», а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая её с разных ракурсов.

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