В виртуальный гид по Самаре вошли новые объекты

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Компания МТС расширила интерактивный гид «Виртуальная прогулка по Самаре». В начале 2021 года в него вошли здания, являющиеся «визитными карточками» улицы Куйбышева, и сквер, посвященный классику русской литературы.

Новыми объектами «Виртуальной прогулки» в историческом центре Самары стали дом Аржанова, в котором в разные годы располагались отделение Госбанка СССР и первая в городе государственная сберкасса, гостиница «Бристоль-Жигули», с балкона которой давал импровизированный концерт Федор Шаляпин, и здание Окружного суда, где когда-то служил помощником присяжного поверенного Владимир Ленин. Кроме того, 29 января, в день рождения А.П.Чехова, пюпитр интерактивного гида был установлен в сквере имени Чехова, расположенном в Советском районе Самары.

В настоящее время «Виртуальная прогулка по Самаре» насчитывает уже более 80 объектов. Рядом со всеми зданиями и достопримечательностями, вошедшими в проект, установлены информационные таблички, содержащие краткую информацию об объекте на двух языках и QR-код, перейдя по которому, можно прослушать аудиогид и посмотреть фотогалерею. Автором и «голосом» аудиогида стал известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин. В 2020 году самыми популярными объектами «Виртуальной прогулки», по статистике МТС, стали бункер Сталина, «дача со слонами» Константина Головкина, костел на улице Фрунзе, скульптура «Кошка на батарее» и площадь Славы.

Весь контент интерактивного путеводителя размещен на популярной туристической платформе Izi.Travel. Виртуально «погулять» по Самаре можно даже не выходя из дома, перейдя по ссылке или скачав приложение Izi.Travel и найдя нужный тур по названию. Экскурсия доступна для абонентов всех операторов связи, мобильный трафик при просмотре расходуется в рамках тарифного плана, никаких дополнительных затрат не требуется.