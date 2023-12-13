В Турции предложили изменить систему «всё включено»

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Высокая инфляция в Турции, как утверждают некоторые туроператоры и владельцы отелей, сделала менее рентабельными предложения в отношении отдыха по системе "все включено". А потому в стране вновь зазвучали идеи, как вернуть турбизнесу прежние доходы, пишет РГ.

Одна из инициатив предлагает изменить подход, убрав из пакета "все включено" спиртное, и оставить в нем только шведский стол, мороженое и безалкогольные напитки. Озвучил такую мысль глава туркомпании Bentour Дениз Угур. По его словам, для того, чтобы отдых в Турции оставался доступным для семей с детьми, а гостиницы получали прибыль, нужно отказаться от предоставления отдыхающим спиртного без ограничений или хотя бы пойти на этот шаг в отношении крепкого алкоголя. Его, по мнению господина Угура, можно было бы предлагать за дополнительную цену, таким образом переложив финансовую нагрузку с отелей на курортников. Это пока лишь идея, однако такой принцип, как обращает внимание Угур, используют в других странах.

Также подобный подход к продаже алкоголя практикуют на круизных лайнерах. Там пакеты "все включено" предлагают предоставление определенного количества спиртного в день или алкоголя от местных производителей, в то время как импортные напитки только продаются.

"Если все должно быть включено в услугу, то и цены должны вырасти. Однако рост цен ведет к тому, что некоторые туристы перестанут приезжать", - отмечает глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз. Стоит отметить, что ранее в Турции вообще предлагали отказаться от системы all inclusive, заменив ее полупансионом, то есть входящими в стоимость проживания завтраками и ужинами. Мысль эта возникала уже не раз, но пока ее никто не поддержал. Ведь отели не могут себе позволить таких резких изменений. Контракты с туроператорами заключаются заранее и на долгий срок. Тем более что система "все включено" делает Турцию привлекательной для туристов, в том числе из России.

Фото: Светлана Дильдина