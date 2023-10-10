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В турецкой Анталье продавцам на рынке запрещают громко зазывать покупателей

10 октября 2023 14:54
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В турецкой Анталье продавцам на рынке запрещают громко зазывать покупателей

В турецкой Анталье решили бороться с навязчивыми торговцами на рынках, сообщает Doviz.com.

Теперь продавцам там запрещено громко зазывать покупателей. Нарушителям грозит штраф в 1295 лир (примерно 4,7 тысячи рублей). Если накопится три штрафа за год, то инспекторы приостановят работу магазина на три недели.

Примечательно, что наказывать будут не только за прямолинейный призыв к покупке, но и зазывал, которые громко приглашают покупателей, слагая стихи и напевая песни.

Полицейские, инспектирующие рынки в окрестностях Антальи, предупреждают торговцев о нововведении, пишет РИА Новости. 

Фото: Светлана Дильдина

 

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