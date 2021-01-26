В Тольяттинском краеведческом музее начинает работу фотовыставка Самарском крае

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С 27 января в Тольяттинском краеведческом музее начинает работу фотовыставка «Самарский край: от «тайги» до «пустыни», посвящённая 170-летию нашей губернии (в рамках творческого проекта «Культурное сердце России»).

На выставке будет представлено 40 уникальных снимков нашего края, сделанных в ходе экспедиций, в которых участвовала автор фотографий, старший научный сотрудник музея Лидия Николаевна Любославова. На снимках запечатлены заповедные уголки природы и памятники истории Самарской области, по большей части известные только узкому кругу краеведов.

Название выставки не случайно: несмотря на то, что мы живем в средней полосе России, в нашей местности, богатой на чудеса, можно запросто забрести и в глухой, по таежному, лес, и оказаться вдруг посреди знойной пустыни.

6 декабря 1850 года вышел Указ императора Николая I об образовании с 1 января 1851 года Самарской губернии, в состав которой вошли 7 уездов. Управлялась губерния на общем основании начальником губернии (губернатором), губернским центром стал город Самара.

После Октябрьской революции в губернии произошел ряд административно-территориальных изменений. К 1925 году она имела население 2542241 человек, состояла из 5 уездов, 117 волостей и 4699 населённых пунктов, с 27 января 1935 года до 24 января 1991 года носила имя революционера и политического деятеля Валериана Владимировича Куйбышева.

В настоящее время Самарская область включает в себя 10 городских округов и 27 муниципальных районов. Население – более 3 миллионов человек.

Фотовыставка будет работать в краеведческом музее до конца февраля.

В рамках творческого проекта «Культурное сердце России».

Вход свободный.

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