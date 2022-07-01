84

В Тольятти стартовала программа молодежного и студенческого туризма! Первого гостя по федеральной программе, призванной открыть новые возможности молодым людям для путешествий по России, принял Поволжский государственный университет сервиса. Марина Мартынова, студентка Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, приехала в Тольятти впервые – и сразу влюбилась в него и в Самарскую область.

Как рассказала Марина Мартынова, искупаться в Волге было ее давней мечтой: каждый год они с папой ездили на отдых в Соль-Илецк, и проезжали через Тольятти с его шикарными видами на реку. В этом году, увидев предложение в интернете посетить Тольятти по программе студтуризма, Марина сразу отреагировала и подала заявку на сайте студтуризм.рф в кабинете ПВГУС.

В Тольятти студентка посетила технопарк высоких технологий «Жигулевская долина», комплекс истории техники имени Сахарова, и прошла в этот день более, чем 14 км, увидев памятник Татищеву и набережную. В организации экскурсии помогали преподаватели и студенты ПВГУС. В Самаре гостья восхитилась красотой архитектурных памятников в историческом центре, размахом набережной и ее видами. Здесь также ее встретили сотрудники Университета сервиса. Учитывая будущую профессию гостьи, для нее провели экскурсию в Институте инновационного развития СамГМУ, познакомив с разработками центра. Ярчайшие впечатления оставил визит в соседний с Тольятти Жигулевск и его часть - село Ширяево, где открылся Фестиваль-марафон Жигулевских гор с выставкой картин под открытым небом и необычными мастер-классами от художников.

«Посетить Тольятти по программе Студтуризма, пожалуй, было одно из лучших решений моей жизни! – сказала Марина. - Стоит признать, что такого тёплого приёма я не видела нигде! Мне организовали ряд экскурсий и показали все прелести Самарской области. Невероятные пейзажи, вкупе с богатым культурным наследием, делают это место поистине вдохновляющим. А люди какие! Искренние, очень дружелюбные и добрые! Безумно благодарна ПВГУС и всем, с кем за эту поездку меня свела судьба. Эти впечатления останутся со мной на всю жизнь!»

Сейчас студентка продолжает знакомиться с регионом, в Санкт-Петербург она уезжает 2 июля. Университет сервиса готов встречать гостей по программе студтуризма со всей России! На сегодня в личный кабинет университета на сайте студтуризм.рф поступил ряд заявок от студентов на июль, и вуз ожидает новых желающих, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото: пресс-служба ПВГУС